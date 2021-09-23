Дураев рассказал, как прошла встреча с Даной Уайтом
07:31
Российский боец Альберт Дураев рассказал о встрече с главой UFC Даной Уайтом. 32-летний россиянин получил контракт с промоушеном, так как стал победителем турнира Dana White`s Contender Series.
«Был адреналин и много эмоций. Дана пожал мне руку, я быстро ее отпустил, взял его «за воротник», сказал на английском, чтобы дал мне контракт. Потом он подошел еще раз, дал мне руку и пошел дальше. Я его первый раз видел, не знаю, как его охарактеризовать», — цитирует ТАСС Дураева.
Российский боец дебютирует в UFC 30 октября 2021 года на турнире UFC 267.
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