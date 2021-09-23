Кофи Кинг о поединке с Дациком: «Крови не будет, я его просто вырублю»

Британский боец Кофи Кинг поделился ожиданиями от поединка с россиянином Вячеславом Дациком.

«Я могу и боксировать, могу и рубиться, я могу все. Дацик думает, что перчатки ММА его спасут, но нет. Я его вырублю, из-за перчаток я не буду беспокоиться о том, что я могу сломать свои руки. Там не будет крови, я просто его вырублю», — приводит РЕН ТВ слова Кинга.

Поединок между Дациком и Кингом пройдет в рамках турнира по боям на голых кулаках Top Dog FC X, который состоится 24 сентября в Москве. Канал РЕН ТВ начнет трансляцию в 23.00 (мск) и покажет в прямом эфире основные бои турнира.