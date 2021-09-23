Кофи Кинг о поединке с Дациком: «Крови не будет, я его просто вырублю»
15:18
Британский боец Кофи Кинг поделился ожиданиями от поединка с россиянином Вячеславом Дациком.
«Я могу и боксировать, могу и рубиться, я могу все. Дацик думает, что перчатки ММА его спасут, но нет. Я его вырублю, из-за перчаток я не буду беспокоиться о том, что я могу сломать свои руки. Там не будет крови, я просто его вырублю», — приводит РЕН ТВ слова Кинга.
Поединок между Дациком и Кингом пройдет в рамках турнира по боям на голых кулаках Top Dog FC X, который состоится 24 сентября в Москве. Канал РЕН ТВ начнет трансляцию в 23.00 (мск) и покажет в прямом эфире основные бои турнира.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/sport/882956-kofi-king-o-boe-s-datsikom-krovi-ne-budet-ia-ego-prosto-vyrubliu
Читайте также
На драфте выше него не выбирали ни одного русского защитника. В НХЛ его курировал Назаров, а в клубе Капризова он стал рекодсменом
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю