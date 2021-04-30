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Тактаров отреагировал на приглашение Шлеменко на разговор

10:30
Олег Тактаров. Фото Instagram
Олег Тактаров. Фото Instagram
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Первый чемпион UFC из России Олег Тактаров в разговоре с «СЭ» ответил на слова российского бойца ММА Александра Шлеменко.

Ранее 36-летний Шлеменко в интервью You-Tube каналу «Sport24: Культура бития» предложил Тактарову провести совместный эфир, потому что «устал слушать его глупости».

«Я не слышал о том, что говорит Александр. У меня кино, у него что-то другое. Разве надо всю грязь эту собирать? У меня есть Инстаграм, подпишитесь и смотрите. Я с ним в эфир выходить не планирую, зачем мне это надо?» — сказал Тактаров «СЭ».

(Владимир Пушкарев)

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