«Этот бой ярко показывает, кто такой «грязный боец». Махачев назвал Тима Эллиотта «грязным бойцом»

Третий номер рейтинга UFC в легком весе Ислам Махачев (22-1) заявил, что его друг и партнер по залу Тагир Уланбеков (14-2) несправедливо проиграл Тиму Эллиотту (18-12) на UFC 272.

«Этот бой ярко показывает, кто такой «грязный боец», — написал Махачев в Instagram. — Не часто увидишь столько умышленных нарушений правил за один бой.

Во-первых, [Эллиотт нанес] преднамеренный тычок в глаз во время клинча (это повлияло на весь бой). Во-вторых, дважды ударил коленом по лежачему сопернику. В-третьих, несколько раз хватал соперника за перчатку. В-четвертых, откровенно хватал перчатку соперника во время грэпплинга (нельзя совать пальцы в перчатку соперника).

Но больше всего меня удивляет рефери, который позволил ему [Эллиотту] сделать все, что он хотел. Тем не менее я горжусь выступлением своего брата Тагира. Он принял это несправедливое поражение".

Уланбеков прервал свою победную серию из 5 боев. На турнире UFC 272, который прошел 6 марта на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, Уланбеков единогласным решением судей (29 — 28, 29 — 28, 29 — 28) уступил Эллиотту.