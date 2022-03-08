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Сегодня, 15:06

«Этот бой ярко показывает, кто такой «грязный боец». Махачев назвал Тима Эллиотта «грязным бойцом»

Махачев заявил, что Уланбеков несправедливо проиграл Эллиотту на UFC 272
Илья Андреев
Шеф отдела единоборств

Третий номер рейтинга UFC в легком весе Ислам Махачев (22-1) заявил, что его друг и партнер по залу Тагир Уланбеков (14-2) несправедливо проиграл Тиму Эллиотту (18-12) на UFC 272.

«Этот бой ярко показывает, кто такой «грязный боец», — написал Махачев в Instagram. — Не часто увидишь столько умышленных нарушений правил за один бой.

Во-первых, [Эллиотт нанес] преднамеренный тычок в глаз во время клинча (это повлияло на весь бой). Во-вторых, дважды ударил коленом по лежачему сопернику. В-третьих, несколько раз хватал соперника за перчатку. В-четвертых, откровенно хватал перчатку соперника во время грэпплинга (нельзя совать пальцы в перчатку соперника).

Но больше всего меня удивляет рефери, который позволил ему [Эллиотту] сделать все, что он хотел. Тем не менее я горжусь выступлением своего брата Тагира. Он принял это несправедливое поражение".

Уланбеков прервал свою победную серию из 5 боев. На турнире UFC 272, который прошел 6 марта на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, Уланбеков единогласным решением судей (29 — 28, 29 — 28, 29 — 28) уступил Эллиотту.

Ислам Махачев
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