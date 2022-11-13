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13 ноября, 23:01

Стецуренко назвал сложной подготовку к бою с Сантибековым

Иван Шитик
Корреспондент
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Российский боец Александр Стецуренко заявил, что подготовка к бою с казахским кикбоксером Адосом Сантибековым была очень сложной.

«Очень сложная была подготовка в связи с тем, что в начале у меня должен был быть соперником Артем Тарасов. Потом он сменился — стал Тимур Никулин, хотел матч-реванш. Потом был Шарабутдин Магомедов. То есть, если Тарасов — это были бои без правил, я как бы только начал готовиться на бои без правил, потом переключился «по кулачке», Никулин хотел выступить. А потом Магомедов хотел, правила были по кикбоксингу, в ММА-перчатках. Сейчас четвертая замена, неплохой соперник, но, я думаю, я готов на 100 процентов», — рассказал Стецуренко РЕН ТВ.

Он добавил, что у него «все нормально» с формой.

Поединок между Стецуренко и Сантибековым пройдет 18 ноября в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Билеты на турнир можно приобрести по этой ссылке.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1045378-stetsurenko-nazval-slozhnoi-podgotovku-k-boiu-s-santibekovym
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