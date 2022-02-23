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Сегодня, 18:19

Бретт Окамото: «У Дариуша перелом малоберцовой кости. Он пытается избежать операции»

Журналист ESPN Бретт Окамото сообщил о состоянии выбывшего из турнира UFC Fight Night 202 Бенила Дариуша (21-4) и рассказал о намерении бойца избежать операции на ноге.

«Бенил посетил четырех врачей по поводу его сломанной малоберцовой кости, — написал Окамото в Twitter. — Трое врачей предложили ему пройти курс физиотерапии, один посоветовал провести операцию. На данный момент Бенил проходит курс физиотерапии и намерен избежать хирургического вмешательства. По-прежнему неизвестно, когда Бенил вернется к тренировкам. Однако отсутствие операции — уже хорошая новость».

Дариуш должен был подраться с Исламом Махачевым (21-1) 26 февраля в главном бою турнира UFC Fight Night 202. На замену Дирушу вышел Бобби Грин (29-12).

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