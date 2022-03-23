Понзиниббио и Перейра могут подраться 21 мая на UFC Fight Night

UFC разрабатывает бой между аргентинцем Сантьяго Понзиниббио (28-5) и бразильцем Мичелом Перейрой (27-11). Поединок должен состояться 21 мая на турнире UFC Fight Night. Бой пройдет в полусреднем весе. Об этом сообщает издание The Underground со ссылкой на собственные источники.

Понзиниббио занимает 14-ю строчку рейтинга UFC в полусреднем весе. В последнем поединке, который состоялся 11 декабря 2021 года на UFC 269, аргентинец проиграл Джеффу Нилу (14-4) раздельным решением судей.

Перейра идет на серии из 4 побед. В прошлом бою он одолел Андре Фиальо (14-4) единогласным решением судей 22 января на UFC 270.