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Результаты первого тура PFL в легком весе

06:30
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Состоялись поединки первого тура PFL в легком весе. В главном поединке вечера американец Клэй Коллард победил соотчественника Энтони Петтиса. Оценки судей — 29-27, 29-27, 29-28?.

Бразилец Натан Шульт проиграл поляку Марчину Хелду (28-29, 28-29, 28-29), бразилец Рауш Манфио победил Джоилтона Люттербаха (28-29, 29-28, 29-28), россиянин Ахмед Алиев выиграл у белорусса Михаила Одинцова (29-28, 29-28, 29-28), венгр Лоик Раджабов потерпел поражение от американца Алекса Мартинеса (28-29, 29-28, 27-30).

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