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Магрегор отметил невесту в пошлом посте в Instagram

10:05
Конор Макгрегор и Ди Девлин. Фото Twitter
Конор Макгрегор и Ди Девлин. Фото Twitter
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор 23 апреля на своей странице в Instagram опубликовал новую историю.

В публикации ирландец выложил часть ролика из фильма «Волк из Уолл-стрит», где герой Леонардо ди Каприо занимается сексом. В посте Макгрегор отметил свою невесту Ди Девлин, однако уже через десять минут публикация была удалена.

Макгрегор вернется в октагон в ночь на 11 июля в Вегасе. В главном событии UFC 264 ему предстоит провести третий бой с Дастином Порье, которому в начале года в Абу-Даби он уступил техническим нокаутом, а до этого победил в 2014 году также нокаутом.

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