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Рестлинг-промоушену WWE разрешили проводить турниры во Флориде, несмотря на пандемию

14:51
Рестлинг-промоушену WWE разрешили проводить турниры во Флориде без зрителей из-за коронавируса. Фото AFP
Рестлинг-промоушену WWE разрешили проводить турниры во Флориде без зрителей из-за коронавируса. Фото AFP
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Власти штата Флорида разрешили рестлинг-промоушену World Wrestling Entertainment (WWE) проводить турниры без зрителей в связи с пандемией коронавируса.

Мэр Флориды Джерри Демингс объявил, что WWE продолжит деятельность, поскольку является значимым бизнесом.

На этой неделе руководство организации намерено провести турнир WWE Raw.

Ранее президенту UFC Дане Уайту запретили организовать турнир UFC 249 на территории штата Калифорния.

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