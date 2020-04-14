Рестлинг-промоушену WWE разрешили проводить турниры во Флориде, несмотря на пандемию

Власти штата Флорида разрешили рестлинг-промоушену World Wrestling Entertainment (WWE) проводить турниры без зрителей в связи с пандемией коронавируса.

Мэр Флориды Джерри Демингс объявил, что WWE продолжит деятельность, поскольку является значимым бизнесом.

На этой неделе руководство организации намерено провести турнир WWE Raw.

Ранее президенту UFC Дане Уайту запретили организовать турнир UFC 249 на территории штата Калифорния.