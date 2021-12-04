Анатолий Белоглазов: «Михаин Лопес порвал бы всех наших вольников. Это машина»

Олимпийский чемпион по вольной борьбе Анатолий Белоглазов в интервью «СЭ» поделился мнением о четырехкратном олимпийском чемпионе по греко-римской борьбе Михаине Лопесе.

— Если вы хотите увидеть настоящего тяжеловеса, то возьмите этого кубинца, Лопеса, четырехкратного олимпийского чемпиона. Да он порвет всех наших вольников! Он их порвет просто! Я видел его — он стоит вот так, на месте, и делает сальто со стойки назад и приземляется почти на то же место! Представляешь, какая координация? Машина просто, посмотри на руки его. Вот его обыграть может только кто-то типа Махова нашего. Который лезет за ноги. Остальные у него никто не выиграет, он их будет носить, как бревна, и влево-вправо будет валять. С ним в захват не надо идти, он там любого порвет.

— То есть Михаин Лопес выиграл бы у лучших вольников?

— Он всех бы их выиграл, 100 процентов. Очень мощный, техничный, опытный. Он бы их всех сковывал в захват. Сразу бы сковывал, не дал бы никому из них с дистанции бороться. Он же понимает, что с дистанции ему пройдут в ноги. Он бы заходил и сразу брал бы их в захват. В захвате классики гораздо получше вольников будут.

2 августа Лопес стал олимпийским победителем на Играх в Токио, не отдав ни одного балла соперникам по ходу турнира. Кубинец — первый в истории борьбы четырехкратный олимпийский чемпион.