Рамазан Исмаилов: «Штырков одним ударом отправит Никулина на Луну»

Тренер Рамазан Исмаилов объяснил, почему не видит Тимура Никулина в качестве следующего соперника для своего брата Магомеда Исмаилова.

«Никулин? Ну, нет. Если платят деньги, можно сделать и с Хасбиком тоже можно, — приводит MMA.Metaratings.ru слова Исмаилова. — Со спортивной точки зрения, зачем бой нужен? Иван Штырков одним ударом отправит Тимура Никулина в космос. Серьезно говорю, одним ударом и Никулин улетит на Луну. Какой Никулин? Мы же видели, как он боксировал с Владом Ковалевым. Я болел за Тимура, но это не уровень по сравнению с боксом, который был сегодня».

7 марта на турнире в Екатеринбурге Магомед Исмаилов победил Ивана Штыркова в шестираундовом поединке по правилам профессионального бокса решением большинства судей. Никулин в свою очередь неоднократно вызывал Исмаилова на бой по правилам бокса.