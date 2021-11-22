Емельяненко заявил о готовности провести поединок против Шлеменко

Российский тяжеловес Александр Емельяненко заявил о готовности провести поединок с прославленным соотечественником, бывшим чемпионом Bellator в среднем весе Александром Шлеменко.

Организатором боя может выступить президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

«Идея бомба, — сказал Гаджиев о потенциальном противостоянии Емельяненко — Шлеменко в интервью Sport24. — Они стилистически [подходят друг другу], могут на руках подраться — руки и ноги, меньше борьбы. А еще они оба — две легенды. А что за вывеска будет: Емельяненко и Шлеменко! Люди с ума сойдут».

«Я готов, — коротко ответил Емельяненко на вопрос о возможном бое против Шлеменко.

В главном событии турнира AMC Fight Nights 106, который состоится 27 ноября в Сыктывкаре, Емельяненко встретится с бразильским средневесом Марсио Сантосом в тяжелой весовой категории.

В настоящее время Шлеменко находится в контрактных обязательствах с лигой Хабиба Нурмагомедова EFC. Ожидается, что в марте следующего года Шлеменко сразится за пояс чемпиона.