Клименко: «Изначально планировали шоу, близкое к TUF Даны Уайта»

Исполнительный директор RCCзаявил, что Шлеменко и Исмаилов будут тренерами в реалити-шоу

Исполнительный директор лиги RCC Николай Клименко в интервью «Чемпионату» рассказал об уникальном для России реалити-шоу.

— Реалити-шоу с участием Шлеменко и Исмаилова — какой у него будет формат? Чем-то похоже на TUF?

— Изначально мы планировали что-то подобное: ближе к формату шоу Даны Уайта. Но сейчас мы видим это как фильм и несколько коротких серий. Уже прошёл первый этап, квалификация, многие бойцы приехали к нам, они подрались, определились финалисты. Разделились на две команды по шесть весовых категорий. Скоро их ждут сборы. Одни поедут в Омск к Александру, другие — в Дагестан к Магомеду. Будут готовиться, отдельно будет материал отснят, и где-то за месяц до боя Магомеда и Александра они будут выступать в качестве тренеров — будут секундировать своим бойцам. И мы узнаем, чья команда сильнее. Победитель получает контракт на три поединка в нашей лиге.

— Вы говорили, что за поединок RCC заплатит Шлеменко и Исмаилову примерно 300 тысяч долларов. Можете ли сказать, насколько гонорар за участие в реалити отличается от гонорара за бой?

— Это совсем другие деньги. Это больше то, что любой труд должен быть оплачен.

Напомним, поеднок между Шлеменко и Исмаиловым покажет РЕН ТВ. Бой пройдет в Екатеринбурге и состоится в августе 2022 года.