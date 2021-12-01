Физиев выйдет на бой с Ридделлом без флага под именем

Легковес UFC Рафаэль Физиев, который в октябре отказался выступать под флагом Кыргызстана, в интервью «СЭ» ответил на вопрос про страну, которую он будет представлять в поединке против Брэда Ридделла.

— Брэд представляет Новую Зеландию, а какую страну сейчас представляет Рафаэль Физиев?

— Я сейчас представляю Гондурас, только без флага (смеется). Давайте без этого вопроса... Я представляю своих людей, которые поддерживают меня. Представляю тех, кто со мной. Представляю фанатов ММА, которые за мной следят, кому интересно за мной наблюдать. Их я представляю.

— Тем не менее, когда будете выходить на бой, какой флаг будет отображаться по телевизору?

— Никакого флага не будет.

— Данная тема многих интересует. Вы сказали о травле, но при этом никаких прояснений не было.

— Когда-нибудь, наверное, будет такое прояснение.

— Но из страны вы вместе окончательно не переехали на новое место жительство?

— Пока нет.

В октябре в своем Instagram Физиев сообщил, что к решению выступать без флага Кыргызстана он пришел после того, как на него и его семью начали оказывать сильное давление на религиозной почве, добавив, что в ближайшее время будет думать о переезде из страны.

На счету Физиева 10 побед и 1 поражение. В со-главном событии турнира UFC on ESPN 31, который состоится в ночь на 5 декабря в США, Физиев встретится с бывшим товарищем по команде новозеландцем Брэдом Лидделом.