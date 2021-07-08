Бой Аскаров — Перес на турнире UFC отменен
08:49
Поединок между россиянином Аскаром Аскаровым и американцем Алексом Пересом на турнире UFC отменен, информирует ТАСС со ссылкой на команду россиянина.
Поединок должен был пройти 31 июля.
«Бой не состоится. Аскар перенесет операцию в связи с травмой руки», — сказали в команде спортсмена.
Аскаров является победителем Сурдлимпийских игр (соревнования людей с нарушениями слуха). В смешанных единоборствах на счету 28-летнего россиянина 14 побед, одна ничья и ни одного поражения.
Дополнительная информация:
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю