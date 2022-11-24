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Президент Федерации кикбоксинга Магаданской области Кадочников погиб в ходе СВО

Мария Гусева
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Президент Федерации кикбоксинга Магаданской области Олег Кадочников погиб в ходе специальной военной операции, сообщает пресс-служба Федерации кикбоксинга России.

«С прискорбием сообщаем, что 2 ноября 2022 года при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территории Украины геройски погиб заместитель командира взвода, командир разведывательного отделения разведроты 36-летний младший сержант, президент Федерации кикбоксинга Магаданской области Кадочников Олег Юрьевич. Федерация кикбоксинга России выражает соболезнования родным и близким», — говорится в заявлении организации.

Сообщается, что похороны Кадочникова пройдут на Федеральном военном кладбище «Пантеон защитников Отечества» в Мытищах. Дата и время захоронения будут объявлены позднее.

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