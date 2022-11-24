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Сегодня, 15:39

Шлеменко — о поединке с Исмаиловым: «Хочу, чтобы он не протянул три раунда»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Российский боец Александр Шлеменко заявил, что собирается одержать досрочную победу над Магомедом Исмаиловым.

«Охарактеризовал бы Исмаилова как очень сильного соперника, разностороннего, очень обученного для ММА. Он неудобный — левша, еще и борец вдобавок. Поэтому очень хороший, очень опасный боец. Я хочу навязать ему темп с самого начала, чтобы еще быстрее устал, чтобы он трех раундов не протянул. Как работать с этим напором? Да легко. Контрактовать, встречать», — приводит РЕН ТВ слова Шлеменко.

Поединок Шлеменко и Исмаилова пройдет 3 декабря в турнире RCC 13 в Екатеринбурге.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1049491-shelemeko-o-boe-s-ismailovym-khochu-chtoby-on-ne-dotianul-tri-raunda
Александр Шлеменко
Магомед Исмаилов
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