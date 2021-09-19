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Боец UFC Фахретдинов: «На турнир в Абу-Даби, скорее всего, не попаду»

12:01
Ринат Фахретдинов. Фото Instagram
Ринат Фахретдинов. Фото Instagram
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Первый российский боец UFC татарского происхождения Ринат Фахретдинов рассказал, что держит себя в форме в надежде, что сможет выступить на одном из ближайших турниров сильнейшей лиги.

«Нахожусь в неплохой форме, тренируюсь ежедневно, соблюдаю небольшую диету в надежде, что что-нибудь выскочит, но пока в Абу-Даби [на турнир UFC 267] мы, скорее всего, не попадем, — сказал Фахретдинов «СЭ». — Будем стараться сделать [американскую] визу. Есть несколько стран, куда мы хотим попасть [и сделать визу]. Записываемся на собеседования, но они отменяются из-за вспышки коронавируса. В который раз пытаемся, но не получается. В короткие сроки постараемся все сделать».

«Не от нас это зависит, ребята. С радостью готов драться, и я каждый день тренируюсь, но современные реалии таковы, что из-за политики и коронавируса мы не можем выступить».

В своем последнем бою, который проходил в январе прошлого года на совместном турнире UAE Warriors и EFC, Фахретдинов наглухо нокаутировал бывшего бойца UFC американца Эрика Спайсли.

В качестве почетного гостя присутствовал Дана Уайт, который сразу предложил Фахретдинову контракт с его лигой.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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