Российский боец смешанного стиля Забит Магомедшарипов может завершить карьеру.

«С высокой долей вероятности Забит больше не будет драться», — рассказал источник ТАСС.

26 апреля сообщалось, что Магомедшарипов был исключен из рейтинга полулегковесов UFC, где он занимал третью строчку.

Последний бой россиянин провел в ноябре 2019 года, победив единогласным решением судей американца Келвина Каттара. На счету у Магомедшарипова 18 побед и одно поражение.