Магомедшарипов может завершить карьеру
13:46
Российский боец смешанного стиля Забит Магомедшарипов может завершить карьеру.
«С высокой долей вероятности Забит больше не будет драться», — рассказал источник ТАСС.
26 апреля сообщалось, что Магомедшарипов был исключен из рейтинга полулегковесов UFC, где он занимал третью строчку.
Последний бой россиянин провел в ноябре 2019 года, победив единогласным решением судей американца Келвина Каттара. На счету у Магомедшарипова 18 побед и одно поражение.
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