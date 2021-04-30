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Магомедшарипов может завершить карьеру

13:46
Забит Магомедшарипов. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Забит Магомедшарипов. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский боец смешанного стиля Забит Магомедшарипов может завершить карьеру.

«С высокой долей вероятности Забит больше не будет драться», — рассказал источник ТАСС.

26 апреля сообщалось, что Магомедшарипов был исключен из рейтинга полулегковесов UFC, где он занимал третью строчку.

Последний бой россиянин провел в ноябре 2019 года, победив единогласным решением судей американца Келвина Каттара. На счету у Магомедшарипова 18 побед и одно поражение.

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