Появилось видео поражения Дацика в бою с Пулеметчиком
Боец Вячеслав Дацик потерпел поражение от Зелемхана «Пулеметчика» Дукаева на боксерском турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве.
Дукаев победил Дацика решением судей и завоевал чемпионский пояс РЕН ТВ.
Во время боя с Дацика был снят один балл из-за использования бойцовских приемов.
Обзор боя опубликован на YouTube-канале «СЭ» о единоборствах «Ушатайка».
Дацик проиграл бойцу, который легче него на 33 кг. Соперник постоянно падал и выплевывал капу
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