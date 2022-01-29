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Сегодня, 09:23

Появилось видео поражения Дацика в бою с Пулеметчиком

Карен Саркисян
Корреспондент
Вячеслав Дацик vs Зелемхан Пулеметчик Дукаев.
Фото Кристина Кормилицына, Известия

Боец Вячеслав Дацик потерпел поражение от Зелемхана «Пулеметчика» Дукаева на боксерском турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве.

Дукаев победил Дацика решением судей и завоевал чемпионский пояс РЕН ТВ.

Во время боя с Дацика был снят один балл из-за использования бойцовских приемов.

Обзор боя опубликован на YouTube-канале «СЭ» о единоборствах «Ушатайка».

Дацик проиграл бойцу, который легче него на 33 кг. Соперник постоянно падал и выплевывал капу

Вячеслав Дацик
ММА
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