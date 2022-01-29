Харитонов: «Очень хочу добраться до чемпионского пояса Eagle FC»

Российский боец Сергей Харитонов поделился впечатлениями от победы в главном поединке Eagle FC 44 над суринамцем Тайроном Спонгом.

«Передаю привет не только всей России, но и странам бывшего СССР, и всего мира. Я рад, что выступил в первом американском турнире Eagle FC. Благодарю Хабиба Нурмагомедова и всю команду, что в меня поверили. Я надеюсь, что буду выступать в Eagle FC. Очень хочу добраться до чемпионского пояса», — сказал Харитонов после боя.

41-летний россиянин победил нокаутом во втором раунде. Отметим, что Спонг не дрался в ММА с 2014 года.

Харитонов за свою карьеру в ММА одержал 33 победы и потерпел 8 поражений. На счету 36-летнего Спонга в ММА 2 победы и одно поражение. Также он является чемпионом Латинской Америки по версии WBC Latino и WBO Latino в тяжелом весе.