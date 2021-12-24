Исмаилов: «Любое противостояние я отложу на второй план, когда речь заходит о Шлеменко»

Боец ММА Магомед Исмаилов объяснил, почему не стал соглашаться на незамедлительный третий бой с действующим чемпионом AMC Fight Nights Владимиром Минеевым.

«Я говорил, что могу удивить. Потом я передумал это делать, — сказал Исмаилов «СЭ». — Любое противостояние я отложу на второй план, когда речь заходит о Шлеменко. Вообще я думаю, что люди, наверное, немножко наелись нами — нашими конфликтами, отношениями, боями и так далее. Бывает, что частый гость надоедает. А редкий гость — ты его по-другому встречаешь. Тут такая же ситуация. Нам надо немного сделать работу вне друг друга. Он по своей дороге продвигается, а я — по своей. А когда мы увидим, что для публики это станет суперактуальным противостоянием снова, то есть как редкий гость, которого ждут, тогда мы сядем обсуждать финансовую сторону и все остальное».

Исмаилов встретится с Александром Шлеменко в июне-июле на одном из турниров лиги RCC в Екатеринбурге. Победитель этой пары встретится с Владимиром Минеевым.

В октябре на турнире AMC Fight Nights 105 в Сочи Исмаилов потерпел поражение от Минеева техническим нокаутом в третьем раунде.