Чейл Соннен назвал бойца, который может побить Ислама Махачева

Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен считает, что наибольшие шансы победить чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева (23-1) у Майкла Чендлера (23-7).

«Если бы у нас был кто-то, кто мог бы всю ночь драться с Исламом и не давать ему занять позицию сверху, могли бы мы назвать это в какой-то степени победой? Потому что я не считаю, что Ислам может удержать Майкла Чендлера на земле, — сказал Соннен на своем YouTube-канале. — Таково мое мнение. Более того, если Чендлер подскользнется и упадет, я верю, что он сможет подняться на ноги, повернуться к нему лицом и вернуться в исходное положение».

Махачев победил Чарльза Оливейру (33-9) на UFC 280 сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 22 октября в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Чендлер встретится с Дастином Порье (28-7) 12 ноября на UFC 281 в «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.