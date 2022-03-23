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Кормье не советует Конору драться с Усманом

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье считает, что Конору Макгрегору не стоит соглашаться на бой с чемпионом UFC в полусреднем весе Камару Усманом.

«Усман написал, что он убьет Макгрегора. Честно говоря, когда я смотрю за ними, чувак... Усман слишком большой, сильный и физически крепкий боец. Он доставил бы Макгрегору уйму проблем», — заявил Кормье на ESPN.

В настоящее время Макгрегор восстанавливается после травмы. В последнем бою он проиграл техническим нокаутом в первом раунде Дастину Порье 10 июля 2021 года на UFC 264.

Даниэль Кормье
Камару Усман
Конор Макгрегор
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