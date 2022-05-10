Генри Сехудо: «Махачева все избегают, никто не хочет драться с ним»

Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) уверен, что 4-й номер рейтинга промоушена в легком весе Ислам Махачев (22-1) должен в следующем бою подраться с Чарльзом Оливейрой (33-8) за вакантный пояс чемпиона.

«Чарльз — будущий член Зала славы UFC. Он особенный, но он должен подраться с Исламом Махачевым, — сказал Сехудо в интервью YouTube-каналу The Triple C & Schmo Show. — Почему Ислам заслуживает титул, хотя не бился ни с кем из первой десятки? Да потому что все они его избегают. Это правда. Никто не хочет драться с Исламом. Я действительно считаю, что Ислам должен быть следующим претендентом. Бойцы из России другие. Каждый свой бой они воспринимают очень близко к сердцу, поэтому они почти никогда не принимают бой на коротком уведомлении. У боя Ислама и Чарльза есть вывеска — 11 серий побед против 10 серии побед. Победитель подерется с Конором Макгрегором».

Оливейра победил Джастина Гэтжи (23-4) сабмишном в первом раунде 8 мая на UFC 274 в Финиксе (США). Бразилец не получил титул чемпиона из-за того, что провалил взвешивание накануне турнира.

Махачев идет на серии из 10 побед. В последнем бою россиянин победил Бобби Грина (29-13) 26 февраля на UFC Fight Night 202. Махачев выиграл техническим нокаутом в первом раунде.