Тони Фергюсон готов подраться с Дос Аньосом

38-летний легковес UFC Тони Фергюсон (25-6) официально подтвердил, что готов выйти в клетку против бразильца Рафаэля Дос Аньоса (30-13) на UFC 272. Также американец добавил, что он был готов выступить против Ислама Махачева (22-1) на UFC Fight Night 202, но не получил звонка от боссов UFC.

«Мне предложили подраться с Дос Аньосом на коротком уведомлении на UFC 272, — написал «Эль Кукуй» в Twitter. — Я готов спасти кард и выйти в клетку. Также я готов был выступить против толстоголового протеже Хабиба Ислама Махачева в прошлые выходные. Однако я так и не получил звонка».

Бой Дос Аньос — Рафаэль Физиев, который должен был состояться 6 марта на UFC 272, отменен. По словам журналиста Ариэля Хельвани, у Физиева обнаружен ковид. Фергюсон идет на серии из трех поражений. В прошлом бою он проиграл Бенилу Дариушу (21-4) 15 мая 2021 года на UFC 262 единогласным решением судей.

Давид Хачатрян