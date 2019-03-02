Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП с участием Емельяненко

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП с участием российского бойца Александр Емельяненко, случившегося под Кисловодском. 37-летний спортсмен прошел медицинское освидетельствование и был доставлен в полицейский участок, где продолжил споры с сотрудниками правоохранительных органов.

"Сотрудниками полиции установлены личность и местонахождение водителя, совершившего аварию. В настоящее время гражданин доставлен в отдел внутренних дел Кисловодска. Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

В пятницу Емельяненко пытался скрыться от эвакуаторщиков, которые хотели убрать его машину. В результате этого спортсмен попал в ДТП и разбил два автомобиля. Затем он заперся в машине и отказывался выходить. Полицейским пришлось доставать его из автомобиля силой. Спортсмен находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как позднее сообщил "СЭ" глава RCC Николай Клименко, запланированный на 4 мая бой Емельяненко пока не отменен.

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