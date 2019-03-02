Емельяненко спорит с полицейскими в участке. Видео

В интернете было опубликовано видео из полицейского участка, в который был доставлен российский боец Александр Емельяненко​. На ролике видно, как 37-летний спортсмен, попавший в ДТП под Кисловодском, спорит с сотрудниками правоохранительных органов.

В пятницу Емельяненко пытался скрыться от эвакуаторщиков, которые хотели убрать его машину. В результате этого спортсмен попал в ДТП и разбил два автомобиля. Затем он заперся в машине и отказывался выходить. Полицейским пришлось доставать его из автомобиля силой. Спортсмен находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как позднее сообщил "СЭ" глава RCC Николай Клименко, запланированный на 4 мая бой Емельяненко пока не отменен.

Дебоши, ДТП, пьяные драки. Все скандалы с Александром Емельяненко