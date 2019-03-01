Бой попавшего в ДТП Емельяненко пока не отменен

Бой Александра Емельяненко, который запланирован на 4 мая в Екатеринбурге, пока не отменен.

Емельяненко попал в ДТП 1 марта под Кисловодском. По информации телеграм-канала Baza, 37-летний спортсмен попытался скрыться от эвакуаторщиков, которые хотели убрать его машину. В результате этого Емельяненко попал в ДТП и разбил два автомобиля.

– Я сам только пять минут назад узнал об этом ДТП из интернета. Пока у меня полной информации, что произошло. Буду разбираться, наверно, уже завтра. Бой, запланированный на 4 мая, пока не отменен, – сказал глава RCC Николай Клименко. (Михаил Потапов)

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