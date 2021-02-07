Кокляев и Тарасов обменялись обидными подарками

Восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев и боец MMA, блогер Артем Тарасов в преддверии поединка обменялись обидными подарками, сообщает «РЕН ТВ» 7 февраля. Так, блогер подарил стронгмену роман Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки». Кокляев, в свою очередь, вручил Тарасову пиратскую повязку.

«Я тебе подарю специальную такую повязку. Очень прекрасный типаж. Я постараюсь тебя туда отправить (в нокаут) с одного удара, поверь», — сказал Кокляев.

20 февраля 42-летний стронгмен и 30-летний блогер проведут бой по правилам бокса. В главном бою турнира «Короли ринга» встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави). Турнир пройдет 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл».