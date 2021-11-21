Петр Ян назвал тройку величайших бойцов России

Временный чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян в интервью «СЭ» назвал свою тройку лучших российских бойцов ММА в истории.

— В ходе пресс-конференции вы сказали, что считаете величайшими российскими бойцами Федора Емельяненко, Хабиба Нурмагомедова и Олег Тактаров. В последний момент вам что-то помешало поставить на третье место Александра Емельяненко...

— Да нет, не мешало. Это же была шутка. Если реально говорить о трех лучших российских бойцах, то это Федор, Хабиб... И третьим я даже не знаю кого... Давайте возьмем Александра Шлеменко. Олег Николаевич Тактаров — он же получается дрался и жил заграницей? Он же не жил постоянно в России в те годы, ездил туда-сюда.

Но тут есть такой момент. Я-то по-своему мыслю, я не говорю, что вот он достойный, а другой — нет. Я смотрю что человек делал, что он после себя оставил. Федор дал много популяризации этому спорту. Хабиб тоже. Олег Николаевич дал много популяризации. Вот Шлеменко тоже — для меня. Я сам из Сибири. В Сибири и в целом в России отрываются много филиалов, залов. Достойно то, что человек был на таком пике в спорте и по сей день находится в этом ремесле, как-то пропагандирует это, оставляет такой глобальный след.

А так — кого не назвал, кого не включил в эту тройку — зла не держите. Много спортсменов, которых можно выделить, но пройдет время, и я думаю, что тот, кто сейчас стоит на первом месте, на втором и на третьем, они сменятся — придут другие спортсмены, другое поколение. У всего есть свой временный отрезок.

На счету 28-летнего Яна 16 побед и 2 поражения в ММА. Он представляет клуб «Архангел Михаил».