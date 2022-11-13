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Сегодня, 09:47

Перейра, Порье и Чендлер получили бонусы по итогам UFC 281

Давид Хачатрян
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Новый чемпион UFC в среднем весе Алекс Перейра (7-1) забрал бонус «Выступление вечера» в размере 50 тысяч долларов, нанеся поражение Исраэлю Адесанье (22-2) в главном бою вечера.

Также бонус «Выступление вечера» получила новая чемпионка в минимальном весе Вейли Жанг (23-3), одолевшая Карлу Эспарзу (19-7) сабмишном во втором раунде.

Бонус «Бой вечера» получили Дастин Порье (29-7) и Майкл Чендлер (23-8). Бойцы показали кровопролитный поединок, победителем из которого вышел Порье. Он выиграл у Чендлера удушающим приемом в третьем раунде.

Турнир UFC 281 состоялся 12 ноября на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.

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