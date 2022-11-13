Майкл Чендлер назвал бойца, с которым он хочет провести следующий поединок

36-летний легковес UFC Майкл Чендлер (23-8) после поражения от Дастина Порье (29-7) сообщил, что хочет провести бой против бывшего двойного чемпиона UFC в полулегком и легком весе Конора Макгрегора (22-6).

— Майкл, каков твой следующий шаг?

— Нет ничего постыдного в поражении от второго парня в дивизионе, — сказал Чендлер в интервью Меган Оливи. — Когда я сюда пришел, я дрался с пятым номером рейтинга, потом с третьим и вторым номерами. Сейчас я снова дрался против второго парня в дивизионе. Я всегда дрался с топами. И сейчас на моем уме только один человек: Конор Макгрегор. Это лучший для меня бой в легком дивизионе. Как бы то ни было, UFC — сильнейшая лига мира. Они делают бои, которые имеют смысл, которые хотят увидеть фанаты. Я по-прежнему один из самых интересных парней в дивизионе. Возможно, поэтому мы с Конором устроили бы отличный бой. Но также я все еще хочу выиграть титул.

Чендлер проиграл Порье сабмишном в третьем раунде. Бой состоялся 12 ноября на турнире UFC 281, который проходил на арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.