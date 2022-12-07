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Сегодня, 13:17

Пэдди Пимблетт назвал Чимаева одной из главных звезд UFC

Давид Хачатрян
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Уроженец Ливерпуля, британский боец UFC Пэдди Пимблетт (19-3) перечислил главных звезд организации, а также объяснил, почему ему не нравится Колби Ковингтон (17-3).

«Очевидно, что в нашем спорте есть только несколько крупных звезд, — сказал Пимблетт в интервью ESPN. — Среди них Хамзат, Шон О'Мэлли, я и Конор. Мы главные звезды.
Я бы возненавидел себя, если бы пытался выдать себя за другого... я ненавижу фальшивых людей. Мне не нравится Колби Ковингтон, потому что он играет роль плохого парня. Мне не нравятся люди, разыгрывающие спектакль. Это бесит».

Пимблетт следующий бой проведет против Джареда Гордона (19-5) 10 декабря на UFC 282 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Хамзат Чимаев
UFC
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