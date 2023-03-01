Пэдди Пимблетт рассказал, как он оценил бой Махачева и Волкановски

28-летний британский боец Пэдди Пимблетт (20-3) считает, что в поединке чемпиона легкого дивизиона UFC Ислама Махачева (24-1) и чемпиона полулегкого дивизиона Александра Волкановски (25-2) была ничья.

«Я думал, что это была ничья. Мне показалось, что последний раунд был 10-8 в пользу Волка, и он выиграл еще один раунд. Но Ислам выиграл три раунда за счет контроля. Он мало что делал, когда контролировал сзади. Я лично думал, что будет ничья, потому что [в] последнем раунде Махачев выживал».

Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48 — 47, 48 — 47, 49 — 46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.