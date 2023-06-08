Павлович высказался о предстоящем поединке Немкова с Ромеро

Российский тяжеловес UFC Сергей Павлович прокомментировал предстоящий поединок Вадима Немкова с Йоэлем Ромеро и нежелание соотечественника переходить в UFC.

«Ромеро — выдающийся спортсмен. Он находится в очень хорошей физической форме для своих лет. Его нельзя ни в коем случае списывать со счетов. Это достойная оппозиция для Вадима. Я думаю, что Вадим выиграет, потому что сейчас находится на самом пике. Он не просто так является чемпионом организации, поэтому все будет хорошо и он снова защитит свой титул. Хотел бы я видеть Вадима в UFC в боях с сильнейшими полутяжами? Здесь дело не в том, чего бы я хотел, а как лучше самому бойцу. Если он считает, что ему лучше там по всем финансовым, медийным и другим аспектам, то значит ему правильнее находиться в той организации. Я не скажу, что в Bellator слабые бойцы. Там очень сильные ребята. Ни в коем случае нельзя занижать его заслуги, как чемпиона Bellator», — приводит слова Павловича MMA.Metaratings.ru.

16 июня на турнире Bellator в Чикаго в главном бою вечера россиянин Вадим Немков проведет защиту чемпионского титула в полутяжелом весе против кубинца Йоэля Ромеро. Немков также является победителем Гран-при Bellator.