Пауло Коста объяснил, почему он все еще остается непобежденным бойцом
16:45
Экс-претендент на титул UFC в среднем весе бразилец Пауло Коста (13-1) отказывается признавать поражение действующему чемпиону дивизиона Исраэлю Адесанье. Поводом послужила бутылка выпитого вина за 7 часов до боя с Адесаньей.
«Трезвый Коста по-прежнему остается непобежденным», — написал бразилец в Twitter.
Коста и нигериец Адесанья бились в сентябре прошлого года на UFC 253. Победа техническим нокаутом во втором раунде досталась Адесанье.
Следующий поединок с участием Косты состоится 17 апреля на турнире UFC Fight Night в Вегасе. В главном событии вечера он сразится с экс-чемпионом UFC в среднем весе Робертом Уиттакером.
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