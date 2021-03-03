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Пауло Коста объяснил, почему он все еще остается непобежденным бойцом

16:45
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Экс-претендент на титул UFC в среднем весе бразилец Пауло Коста (13-1) отказывается признавать поражение действующему чемпиону дивизиона Исраэлю Адесанье. Поводом послужила бутылка выпитого вина за 7 часов до боя с Адесаньей.

«Трезвый Коста по-прежнему остается непобежденным», — написал бразилец в Twitter.

Коста и нигериец Адесанья бились в сентябре прошлого года на UFC 253. Победа техническим нокаутом во втором раунде досталась Адесанье.

Следующий поединок с участием Косты состоится 17 апреля на турнире UFC Fight Night в Вегасе. В главном событии вечера он сразится с экс-чемпионом UFC в среднем весе Робертом Уиттакером.

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