Пауло Коста объяснил, почему он все еще остается непобежденным бойцом

Экс-претендент на титул UFC в среднем весе бразилец Пауло Коста (13-1) отказывается признавать поражение действующему чемпиону дивизиона Исраэлю Адесанье. Поводом послужила бутылка выпитого вина за 7 часов до боя с Адесаньей.

«Трезвый Коста по-прежнему остается непобежденным», — написал бразилец в Twitter.

Коста и нигериец Адесанья бились в сентябре прошлого года на UFC 253. Победа техническим нокаутом во втором раунде досталась Адесанье.

Следующий поединок с участием Косты состоится 17 апреля на турнире UFC Fight Night в Вегасе. В главном событии вечера он сразится с экс-чемпионом UFC в среднем весе Робертом Уиттакером.