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Магомед Исмаилов анонсировал интервью с Александром Емельяненко

10:03
Магомед Исмаилов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Магомед Исмаилов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Боец ММА Магомед Исмаилов 3 марта сообщил «СЭ», что сделает интервью с бывшим чемпионом мира по версии ProFC Александром Емельяненко.

«Кстати, выйдет у меня интервью с Александром Емельяненко. Инсайдик для тебя исключительно. Будет хорошее интервью именно с Александром Емельяненко», — сказал Исмаилов корреспонденту «СЭ».

Емельяненко 26 февраля посетил турнир АСА 118, где встретился с Исмаиловым. Он не появлялся на публике с 24 июля, когда проиграл Исмаилову техническим нокаутом в третьем раунде на шоу АСА 107. По словам 39-летнего Емельяненко, он намерен возобновить тренировки и продолжить выступления в ММА.

(Илья Андреев)

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