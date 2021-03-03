Магомед Исмаилов анонсировал интервью с Александром Емельяненко

Боец ММА Магомед Исмаилов 3 марта сообщил «СЭ», что сделает интервью с бывшим чемпионом мира по версии ProFC Александром Емельяненко.

«Кстати, выйдет у меня интервью с Александром Емельяненко. Инсайдик для тебя исключительно. Будет хорошее интервью именно с Александром Емельяненко», — сказал Исмаилов корреспонденту «СЭ».

Емельяненко 26 февраля посетил турнир АСА 118, где встретился с Исмаиловым. Он не появлялся на публике с 24 июля, когда проиграл Исмаилову техническим нокаутом в третьем раунде на шоу АСА 107. По словам 39-летнего Емельяненко, он намерен возобновить тренировки и продолжить выступления в ММА.

(Илья Андреев)