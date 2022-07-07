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Сегодня, 18:48

Основатель зала American Top Team дал прогноз на бой Махачева и Оливейры

Давид Хачатрян
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Глава американского зала American Top Team Дэн Ламберт считает, что россиянин Ислам Махачев (23-1) сумеет одолеть Чарльза Оливейру (33-8).

«Победит ли Ислам Чарльза? Да. Если бы я ставил на этот бой, то выбрал бы Ислама. Если Ислам побьет его, то он определенно заслуживает места в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от категории», — сказал Ламберт в подкасте Punchin' In.

Махачев выиграл 10 последних поединков. В последнем бою 30-летний россиянин победил Бобби Грина (29-13) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 26 февраля на UFC Fight Night 202 в Лас-Вегасе, США.

Оливейра идет на серии из 11 побед. В последнем поединке 32-летний бразилец победил Джастина Гэтжи (23-4) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США.

Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
UFC
ММА
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