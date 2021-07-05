Андрей Орловский: «Нганну мне неприятен и несимпатичен»

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе 42-летний Андрей Орловский в интервью «СЭ» рассказал, что рассчитывает взять реванш у действующего чемпиона Франсиса Нганну.

— Такое ощущение, что Нганну многие фанаты ММА стали считать непобедимым...

— Я его таким не считаю. Вот ехал на тренировку с сыном, и он мне говорит: «Папа, а зачем ты дрался с Нганну после того, как у тебя собаку усыпили?» (Орловский проиграл Нганну в январе 2017 года техническим нокаутом. — Прим. «СЭ»). Но я никогда не подводил UFC. Из-за меня никогда не срывались ни мероприятия, ни бои. По-правильному надо было отказаться от того боя, надо было подождать. Я собаку усыпил — весь в соплях, весь в слезах. И уже через десять дней надо было драться. Наверное, поступил неправильно. Но факт остается фактом — я тот бой проиграл.

Теперь я, как и другие тяжеловесы, в очереди. И дай бог... Вот если Александр [Волков] поможет мне, я подерусь с ним [с Волковым], глядишь, там звезды нормально сойдутся, и можно будет с Нганну подраться попозже. А так — как и все остальные тяжеловесы, я в очереди стою.

— Согласитесь, Нганну с момента вашего боя прибавил. Он стал более рациональным бойцом.

— Не знаю, я его бои пока не смотрю. В моем кругозоре другие бойцы — из топ-10, топ-5. Вот их бои смотрю. А смотреть Нганну — что время зря тратить? Тем более он мне неприятен и несимпатичен.