О'Мэлли: «Я хочу увидеть реванш между Оливейрой и Махачевым»

Второй номер рейтинга UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (16-1) остался под сильным впечатлением от победы Чарльза Оливейры (34-9) над Бенилом Дариушем (22-5).

«Оливейра просто красавчик. Я хочу увидеть реванш между Чарльзом и Исламом. Чарльз только что прикончил Бенила в первом раунде! Так весело смотреть за боями Чарльза. Только представьте, если Чарльз побьет Ислама», — сказал О'Мэлли на своем YouTube-канале.

Оливейра победил Дариуша техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 10 июня в турнире UFC 289 в Ванкувере, Канада.