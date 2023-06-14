Холлоуэй: «С нетерпением жду реванша между Махачевым и Оливейрой»

Экс-чемпион полулегкого дивизиона Макс Холлоуэй (24-7) остался под большим впечатлением от поединка Чарльза Оливейры (34-9) и Бенила Дариуша (22-5).

«Моя реакция на выступление Чарльза? Я кайфанул. Чарльз — крутой парень. Многие скептики только и говорили, что с ним покончено и бла-бла-бла. В октябре он получит реванш [с Махачевым], и я с нетерпением жду этого поединка», — сказал Холлоуэй TheMacLife.

Оливейра победил Дариуша техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 10 июня в турнире UFC 289 в Ванкувере, Канада.