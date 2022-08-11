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Сегодня, 12:59

Крис Сайборг дебютирует в боксе против Симоны Сильвы 25 сентября

Давид Хачатрян
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Чемпионка Bellator в женском полулегком весе Крис Сайборг (26-2) дебютирует в профессиональном боксе в бою против Симоны Сильвы на арене Athletico Paranaense Arena в Куритибе, Бразилия. Бой состоится 25 сентября. Об этом Сайборг рассказала в интервью The MMA Hour.

Сайборг прошлый бой выиграла у Арлин Бленкоу (15-9) на Bellator 279. Бой состоялся 23 апреля в Гонолулу, Гавайи.

Сильва — профессиональный боксер, на счету которой 17 побед (6 КО) и 21 поражение. Она идет на серии из 8 поражений. В последний раз бразильянка выигрывала в 2019 году у соотечественницы Кэролайн Форо Антунес (2-3) решением судей.

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