Оливейра отказался драться с Макгрегором. Теперь он хочет побить Махачева в Бразилии

Первый номер рейтинга UFC в легком весе Чарльз Оливейра (33-8) неожиданно передумал драться с бывшим чемпионом UFC в полулегком и легком весе Конором Макгрегором (22-6), призвав Ислама Махачева (22-1) принять бой с ним в Бразилии в декабре или январе 2023 года.

«Я хочу драться в декабре, — сказал Оливейра в интервью YouTube-каналу Brazilian MMA Legends. — Вы реально хотите этого?! Ну так давайте устроим это. Я обращаюсь к тебе [Махачев]. Давай подеремся в январе в Бразилии. Ты хочешь этого? Тогда продавай этот бой.

Хабиб трижды давал прогноз на мой бой и трижды ошибался. Послушайте, я не буду говорить, что я выиграю сабмишном или нокаутирую Махачева, но я побью его. Запомните эти слова. У дивизиона есть большая проблема, и эта проблема — Чарльз Оливейра. Неважно, что они болтают. Если они реально хотят этого боя, то я готов. Забудьте о Коноре Макгрегоре. Чарльз Оливейра против Ислама Махачева в Бразилии. Если ты хочешь этого боя, то мы его устроим.

Кто знает, может после этого ты [Хабиб] вернешься и подерешься со мной?! Они говорят, что победят меня в джиу-джитсу? Пусть говорят все что хотят. Я проблема для этого дивизиона. У меня одни из лучших навыков джиу-джитсу в дивизионе. Думаю, эти парни слишком много болтают. Они хотят залезть мне в голову, но это невозможно.

Хабиб был чемпионом, у которого 29 побед и ни одного поражения, при этом он никогда не говорил ничего лишнего. Он всегда продавал бои, не используя трешток. Сегодня он слишком много болтает. И если он много говорит, то я буду отвечать. Я побью Махачева и брошу вызов Хабибу. Этот бой хотят увидеть все. Все говорят, насколько Хабиб жесткий. Я уважаю его, но в последнее время он слишком много болтает».

Оливейра идет на серии из 11 побед. В последнем поединке он победил Джастина Гэтжи (23-4) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США.

Махачев идет на серии из 10 побед. В последнем бою россиянин победил Бобби Грина (29-13) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 26 февраля на UFC Fight Night 202 в Лас-Вегасе, США.