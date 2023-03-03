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Сегодня, 16:12

Раисов: «Махачев — мой брат, но Джонс должен возглавить рейтинг P4P, если победит Гана»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Экс-чемпион ACB в полулегком весе, ныне легковес АСА Юсуф Раисов считает, что американец Джон Джонс должен возглавить рейтинг бойцов вне зависимости от весовых категорий (pound-4-pound, P4P) UFC в случае победы над Сирилом Ганом.

«Кто должен возглавить рейтинг P4P UFC в случае победы Джонса над Ганом? Уважаю Ислама [Махачева], потому что это мой брат, а так по факту Джонс [должен возглавить рейтинг], — сказал Раисов «СЭ». — Думаю, Джонс — номер один».

Джонс и Ган сразятся на турнире UFC 285, который состоится в ночь на 5 марта в Лас-Вегасе.

Россиянин Ислам Махачев занимает вторую строчку P4P UFC, несмотря на победу над действующим лидером рейтинга австралийцем Алексом Волкановски.

Джон Джонс
Ислам Махачев
Сирил Ган
UFC
ММА
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