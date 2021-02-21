Дацик назвал двух бойцов, с которыми хотел бы провести реванш

Российский боец ММА Вячеслав Дацик хотел бы провести реванш с легендой кикбоксинга Жеромом Ле Баннером, которому проиграл в 2019 году, и с Денисом Подолячиным, которому проиграл в 2005-м.

20 февраля Дацик нокаутировал в боксерском поединке камерунца Тайсона Дижона на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Надеюсь, что канал РЕН ТВ сможет пригласить Жерома Ле Баннера, — сказал Дацик журналистам. — Мне хотелось бы взять реванш. Я тогда перед боем ежал с температурой, вышел без подготовки, без тренировок. Жером меня пробил ударом в печень, но я тоже его на жопу посадил. Жером — великий боец, легенда кикбоксинга. Но дерется он не только по правилам кика. Хотел бы Жерома вызвать, а еще побиться с теми бойцами, в равных боями с которыми мне засчитали поражения. Сейчас вернулся в бои Денис Подолячин, задушил Никиту Ворожбитова. Хотелось бы его вызвать. У ему проиграл в казино «Арбат». (Илья Андреев)