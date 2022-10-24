Олейник отказался от контракта с UFC и будет выступать в другой лиге

Российский боец Алексей Олейник отказался от соглашения с UFC и будет выступать в другой организации. Ранее 45-летний спортсмен заявил, что получил предложение подписать новый контракт по истечении предыдущего.

«В UFC больше не деремся. Мы не получили того контракта, который ожидали», — приводит ТАСС слова Олейника.

Олейник выступал в UFC с 2014 года. На его счету 60 побед, 17 поражений и одна ничья.