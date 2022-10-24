Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 20:18

Олейник отказался от контракта с UFC и будет выступать в другой лиге

Читать «СЭ» в Telegram Новости

Российский боец Алексей Олейник отказался от соглашения с UFC и будет выступать в другой организации. Ранее 45-летний спортсмен заявил, что получил предложение подписать новый контракт по истечении предыдущего.

«В UFC больше не деремся. Мы не получили того контракта, который ожидали», — приводит ТАСС слова Олейника.

Олейник выступал в UFC с 2014 года. На его счету 60 побед, 17 поражений и одна ничья.

Алексей Олейник. Похоже, Олейник покидает UFC. Самое время вспомнить о его рекордах — их много

Источник: https://tass.ru/sport/16142741
Алексей Олейник
0
Читайте также
В шахматах появился свой трансгендер. Будет ли она побеждать всех женщин?
Хабиб Нурмагомедов заявил, что драка его брата с Чимаевым никого не красит
Минобороны привело силы и средства в готовность на случай взрыва Киевом «грязной бомбы»
Путин проведет 25 октября заседание совета по обеспечению потребностей ВС РФ
На Украине допустили проведение массовой мобилизации
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Эдди Хирн дал прогноз на бой Бивола и Рамиреса
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости