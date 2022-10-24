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Олейник пока не определился, где продолжит карьеру после ухода из UFC

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Российский тяжеловес Алексей Олейник ответил на вопрос о дальнейшей карьере.

«Дней пять назад решилось, что в UFC больше не деремся. О других промоушенах пока не готов говорить, пока не будет конкретной информации», — приводит MMA.Metaratings.ru слова 45-летнего бойца.

Олейник дебютировал в UFC в июне 2014 года, провел 17 боев, в которых одержал 9 побед и потерпел 8 поражений.

В последнем бою, который состоялся в ночь на 2 октября на турнире UFC Fight Night 211, Олейник уступил Илиру Латифи единогласным решением судей.

Источник: mma.metaratings.ru
Алексей Олейник
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