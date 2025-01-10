Олейник: «У меня полностью рассыпалась связка сустава перед боем на турнире Шлеменко»

Бывший боец UFC Алексей Олейник объяснил, почему в прошлом году снялся с боя на турнире Александра Шлеменко за шесть часов до начала соревнований.

«Травма. Разорвал мениск во время разминки перед боем, — приводит MMA.Metaratings.ru слова Олейника. — За всю жизнь и 27 лет карьеры я дважды слетал в день боя. Это был второй раз. Все были расстроены. У меня был со-главный поединок. Ничего не поделаешь. Мы поехали к доктору, полное обследование, пробовали уколоть, заморозить, что-то еще сделали. Но связка полностью рассыпалась. Не было возможности встать на колени».

Россиянин должен был выступить против бразильца Винисиуса Морейры на турнире SFС 10 в Омске 1 июня 2024 года, но снялся в день турнира. На счету Олейника в смешанных единоборствах 61 победа, 17 поражений и одна ничья.