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Сегодня, 17:35

Олейник: «У меня полностью рассыпалась связка сустава перед боем на турнире Шлеменко»

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Бывший боец UFC Алексей Олейник объяснил, почему в прошлом году снялся с боя на турнире Александра Шлеменко за шесть часов до начала соревнований.

«Травма. Разорвал мениск во время разминки перед боем, — приводит MMA.Metaratings.ru слова Олейника. — За всю жизнь и 27 лет карьеры я дважды слетал в день боя. Это был второй раз. Все были расстроены. У меня был со-главный поединок. Ничего не поделаешь. Мы поехали к доктору, полное обследование, пробовали уколоть, заморозить, что-то еще сделали. Но связка полностью рассыпалась. Не было возможности встать на колени».

Россиянин должен был выступить против бразильца Винисиуса Морейры на турнире SFС 10 в Омске 1 июня 2024 года, но снялся в день турнира. На счету Олейника в смешанных единоборствах 61 победа, 17 поражений и одна ничья.

Источник: mma.metaratings.ru
Алексей Олейник
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